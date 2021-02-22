Туристы не ждут: Греция торопит ЕС с введением вакцинных паспортов

От лидеров Евросоюза требуют ясности в том, что касается введения паспортов вакцинации. На соответствующем решении настаивает Греция, которая пытается в сжатые сроки реанимировать туристический поток. Однако пока что внутри евросообщества нет единого мнения по поводу передвижения между странами. Определённости в этом вопросе ждут от переговоров по видеосвязи 25 февраля, когда Евросовет должен будет обсудить развитие пандемии.

О том, что европейские лидеры должны «действовать быстрее» с введением вакцинных паспортов, в разговоре с британской Financial Times заметил министр туризма Греции Харис Теохарис.

Наблюдая реакцию некоторых государств на предложения о выдаче свидетельств о вакцинации, я чувствую много недальновидности. Сейчас нужно сделать ещё больше, чтобы быть подготовленными, — пояснил Теохарис.

По словам министра, некоторые страны «очень озабочены текущим моментом» и не смотрят дальше. Ожидания Афин, по-видимому, связаны с переговорами Евросовета, которые назначены на 25 февраля. На видеовстрече будут обсуждаться вопросы, связанные с выходом из карантинных ограничений. Затронута будет и тема прививочных паспортов.

pixabay.com

Наступательная тактика Афин вполне объяснима: близится лето и благодаря паспортам вакцинации туристический поток будет возобновлён. По официальным данным, этот сектор имеет жизненно важное значение для Греции: на него приходится около одной пятой ВВП страны. По оценкам ООН, несмотря на частичное возобновление работы туристической сферы летом прошлого года, ограничения на международные поездки нанесли внушительный удар по ВВП Греции, потому что все доходы от гостиничного бизнеса упали примерно на две трети.

Доля внутренних туристов слишком мала для того, чтобы восстановить допандемийные показатели. Кроме того, греческие граждане не располагают столь большими финансовыми возможностями, чтобы компенсировать сокращение числа иностранных гостей.

Идея введения вакцинных паспортов находит поддержку среди государств ЕС с большим туристическим сектором. Однако евросообщество всё равно остаётся разделённым в этом вопросе. Многие политики и дипломаты считают принятие подобной системы маловероятной из-за опасений, что будет сформирован дискриминационный механизм, который ограничит часть граждан в их праве на передвижение.

Кроме того, остаётся очень много технических вопросов: как оформлять вакцинные паспорта, будут ли существовать специальные привязки к визовым документам или сам паспорт станет отдельным видом документа. Так что перспектива скорейшего введения и применения подобных паспортов остаётся крайне туманной.

Пока что у стран, представляющих собой популярные туристические направления, есть возможность вести двусторонние переговоры. Греция в этом месяце подписала соглашение с Израилем, которое позволяет людям, прошедшим вакцинацию, перемещаться между двумя государствами без необходимости показывать отрицательный тест на коронавирус. Греческое правительство назвало договорённости «пробной версией того, что может быть сделано с другими странами».

Подобные переговоры велись и с Великобританией, власти которой, впрочем, призвали своих граждан воздерживаться от планирования туристических поездок в сезон отпусков в этом году. По крайней мере до того момента, пока не будет представлен более чёткий план выхода из локдауна. В Греции в ответ заявили, что не понимают такого рода призывов: по сравнению с предыдущим годом число инструментов для борьбы с коронавирусом значительно увеличилось. Однако пока что для некоторых европейских лидеров это звучит недостаточно убедительно.