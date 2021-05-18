Россиян напугала стоимость теста на COVID в аэропортах Кипра

https://static.news.ru/photo/7a2a7e62-b7c1-11eb-925f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/CyprusAeropolis

В социальных сетях появилась информация, которая очень напугала туристов, собирающихся отдохнуть на Кипре. Согласно обнародованным сведениям, в аэропортах Ларнаки и Пафоса приезжим необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию, который стоит 100 евро. Однако эти данные актуальны не для всех групп туристов, пишет SM-news.

Ранее стало известно, что россияне получили возможность отдохнуть на Кипре с 1 апреля. Те, кто привился отечественной вакциной «Спутник V», освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Все туристы для отдыха на Кипре должны заполнить документ CyprusFlightPass. В него необходимо внести личные данные и детали поездки. Все туристы с правом въезда делятся на два группы. В первую входят те, кто прошли вакцинацию, а вторые имеют отрицательный ПЦР-тест.

По прилёту на Кипр необходимо сдать повторный анализ. Стоимость этой процедуры, согласно соцсетям, составляет 100 евро. Но названная цена актуальна для тех людей, которые сдают тест по собственному желанию перед вылетом из страны. Если говорить о въезде на Кипр, стоимость процедуры составит 30-32 евро.

Ранее стало известно, что власти Кипра с 17 мая смягчили ограничения для туристов, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Данный шаг удалось сделать в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Ограничения ввели 10 мая. По словам киприотского министра здравоохранения Константиноса Иоанну, теперь для входа в заведения не нужно демонстрировать пропуск SafePass (или Coronapass), а на улицах можно находиться без всяких справок.