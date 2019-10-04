Британская туристка лишилась руки после поездки по бездорожью в Мексике. Сильный ветер перевернул машину, в результате чего правая рука девушки оказалась перерезана пополам.
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Оторванную руку Челси была вынуждена сама нести к машине скорой помощи, но врачи не смогли её восстановить. Челси рада, что вообще осталась жива. От потери крови её спасла подруга, которая своей футболкой правильно и вовремя перевязала руку.
Как писал News.ru, мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми лифта и оторвало в доме на Мичуринском проспекте в Москве. Приехавшие на место сотрудники Мослифта освободили мальчика и оказали ему первую помощь. Ребёнок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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