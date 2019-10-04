https://static.news.ru/photo/4cc6238c-e76f-11e9-87eb-fa163e074e61_660.jpg Брит Челси Фото: Chelsea Vella/facebook.com

Британская туристка лишилась руки после поездки по бездорожью в Мексике. Сильный ветер перевернул машину, в результате чего правая рука девушки оказалась перерезана пополам.

Как пишет The Sun, 26-летняя Брит Челси вместе с подругой любовались природой в багги (лёгкий автомобиль для поездок по бездорожью), как вдруг машину перевернул внезапно налетевший ураган. Челси инстинктивно закрыла руками голову, и в итоге стальная конструкция перерезала её правую руку в локте.

Оторванную руку Челси была вынуждена сама нести к машине скорой помощи, но врачи не смогли её восстановить. Челси рада, что вообще осталась жива. От потери крови её спасла подруга, которая своей футболкой правильно и вовремя перевязала руку.

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