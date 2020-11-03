Туристка из России умерла при загадочных обстоятельствах в турецком отеле

https://static.news.ru/photo/94264df4-1dd0-11eb-a700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Haertel/Global Look Press

74-летняя гражданка России скончалась в одном из отелей турецкого курортного города Аланья.

Пожилая женщина почувствовала недомогание во время похода на пляж. Россиянка потеряла сознание в воде. Спасатели вытащили её и немедленно отправили в больницу, сообщает портал «Турпром».

Турецкие медики не смогли спасти жизнь туристки, она скончалась в больнице. Причина смерти до сих пор не установлена. Медики проверяют, была ли россиянка заражена коронавирусом.

В эти же дни в одной из гостиниц Аланьи умер 54-летний украинец. Мужчина почувствовал себя плохо в душе и скончался ещё до приезда медиков, передавал NEWS.ru. В этом случае точную причину смерти также ещё предстоит установить. Специалисты изучат организм погибшего и определят, был ли у него COVID-19.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что с начала августа по конец октября на турецких курортах 11 россиян скончались от коронавируса и сопутствующих патологий.