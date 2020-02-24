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Суд в Англии начнёт слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 24 февраля. Основателя портала Wikileaks обвиняют по 18 пунктам обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Англии начнёт слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 24 февраля. Основателя портала Wikileaks обвиняют по 18 пунктам обвинения. Об этом сообщает РИА Новости. Я не...