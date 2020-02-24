Турецкая подводная лодка типа «Превезе» замечена рядом с ракетным эсминцем американского флота USS Ross (DDG 71) («Росс») в акватории Чёрного моря. Об этом
На фотографиях видно, как впереди американского эсминца на небольшом расстоянии в надводном положении идёт турецкая подводная лодка типа «Превезе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока неизвестно действуют ли они сообща.
Как писал NEWS.ru ранее, командование ВМС США сообщило, что целью захода корабля «Росс» на территорию Чёрного моря — поддержание безопасной обстановки в этом районе в ходе операции «Атлантическая решимость». Уточняется, что российский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем УРО «Росс».
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