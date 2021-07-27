Турецкий учёный: отношения Анкары и Киева не представляют угрозы для России

Москве следует смириться с тем, что Анкара поставляет оружие Киеву. Турецко-украинские отношения не представляют угрозу для России. Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал, сообщает Lenta.ru.

Он отметил, что Украина, имея на вооружении турецкие беспилотники, не будет превосходить Россию по военной мощи. При этом Анкара, снабжая Киев оружием, не натравливает его на Москву, в отличие от США. Турция просто стремится поддерживать на хорошем уровне отношения с Украиной. Анкара не желает ссоры и с Москвой.

Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете, — заявил профессор.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Турция поставит его стране беспилотники Bayraktar TB2. Первый БПЛ ВМС Украины получили в середине месяца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что беспилотники приобретаются для сдерживания России и защиты территории страны. По его словам, в случае военного конфликта дроны будут применяться в любой части Украины, в том числе в Донбассе. По данным СМИ, они могут быть использованы и для уничтожения российских военных кораблей.