https://static.news.ru/photo/c762754c-eb2e-11e9-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Турецкое военное командование возобновило удары по сирийскому Рас-эль-Айну. В операции принимают участие наземные и военно-воздушные силы турецкой армии.

Как сообщает ТАСС , массивные удары наносятся по деревням, расположенным восточнее Рас-эль-Айна. Турецким военным удалось взять под свой контроль несколько населённых пунктов на севере страны.

Ранее Минобороны Турции заявило о проведении атак на 181 «объект террористов» в Сирии. Как сообщили в ведомстве, вооружённые силы страны за несколько часов с момента начала новой операции «Источник мира» нанесли множественные удары в районе, расположенном к востоку от реки Евфрат, писал News.ru.

Операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.