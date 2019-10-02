https://static.news.ru/photo/ef0a94b0-e59f-11e9-9d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции спецслужбы раскрыли содержание записей с подслушивающих устройств, установленных в консульстве Саудовской Аравии, где был убит колумнист The Washington Post Джамаль Хашогги. На них оказались зафиксированы подготовка и исполнение плана убийства.

Специалисты, имевшие доступ к этим записям, рассказали о содержании журналистам Би-би-си. По словам британского адвоката Хелены Кеннеди, до прибытия журналиста в консульство саудовский судмедэксперт рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку.

Впервые в жизни мне придётся резать прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы её разделать, — цитирует судмедэксперта Кеннеди.

Юрист также рассказала, что на записи журналиста называли «жертвенным животным». От Хашогги требовали написать смс-сообщение сыну и сообщить, что с ним всё в порядке, однако он отказался, пишет « Газета.ру ».

По словам представителей британских СМИ, их коллега изначально не осознавал, что с ним произойдёт. Он спрашивал, собираются ли его похитить или сделать инъекцию. При этом звуки, которые следуют за этим диалогом, говорят о том, что в этот момент его душат.

Как ранее писал News.ru, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство Хашогги.

Он был убит 2 октября 2018 года специально присланной для этого группой из Саудовской Аравии. Его тело расчленил профессиональный патологоанатом Салах аль-Тубейги.

В своей последней статье Хашогги написал об отсутствии свободы слова в арабских странах и обвинил власти в давлении на местные издания.