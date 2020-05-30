Турецкие самолёты дозаправили бомбардировщики США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/7141ff8a-a27a-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Kelly OConnor/Global Look Press

Стратегическим бомбардировщикам США В-1В во время их полёта над Чёрным морем оказали поддержку турецкие самолёты-заправщики, сообщило Минобороны Турции

Два стратегических бомбардировщика США были замечены над акваторией Чёрного моря. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, после чего те повернули в сторону от границы России.

Два американских самолёта B-1, летевших над Чёрным морем, получили поддержку во время полёта нашими самолётами-заправщиками, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Минобороны Турции добавили, что это было сделано в рамках военного сотрудничества между союзными странами.

Как писал NEWS.ru, ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer были замечены у границ России в Ленинградской области. 6 мая они проводили тренировочную имитацию бомбардировки противника.