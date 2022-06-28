Турецкие бизнесмены подарят Украине три беспилотника Bayraktar

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая компания Baykar Makina выступила с заявление, что передаст бесплатно Украине три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2. В своем Twitter компания отметила, что для этого проводился специальный сбор среди «бизнесменов и обычных людей».

Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт, — говорится в сообщении.

Неделей ранее глава глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что Анкара очень осторожно подходит к поставкам вооружения Киеву. На вопрос о том, поставляет ли Турция Украине оружие, а именно беспилотники Bayraktar TB-2, политик сказал: «Кое-что происходит».

Турция в течение последних лет наладила производство БПЛА не только для покрытия внутренних потребностей, но и для экспорта. На сегодняшний день шесть государств имеют на вооружении Bayraktar: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Россия неоднократно давала понять, что болезненно воспринимает такие поставки.