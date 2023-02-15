Турцию предупредили о риске распространения болезней после землетрясения Иммунолог Болков: в зоне землетрясения в Турции могут возникнуть очаги холеры

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Эксперты в сфере здравоохранения рассказали «Известиям», что в Турции существует угроза возникновения очагов опасных инфекций в зоне землетрясения, например, холеры и сибирской язвы. Иммунолог Михаил Болков заявил, что это связано с отсутствием чистой воды, канализации, отопления и регулярной медицинской помощи. По его словам, распространению болезней могут также поспособствовать «массовое перемещение населения».

После масштабных стихийных бедствий всегда наблюдается рост инфекций. Это связано прежде всего с отсутствием чистой воды, канализации, отопления и регулярной медицинской помощи. Дополнительный фактор риска в этих условиях — массовое перемещение населения, — сказал Болков.

Вирусолог Елена Малинникова добавила, что еще одной угрозой является распространение сибирской язвы из-за разрушения скотомогильников в результате землетрясения. Он пояснила, что споры вируса, которые «сохраняются в земле многие десятилетия», могут оказаться на открытом воздухе.

Землетрясение на юго-востоке Турции и Сирии произошло 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек.

14 февраля Эрдоган отметил, что более восьми тысяч человек удалось спасти из-под завалов. Он добавил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Помощь в устранении последствий и спасении пострадавших предложили разные страны, среди которых Россия, США, Украина, Казахстан, Азербайджан, Швеция, Италия, Израиль, Грузия и другие.