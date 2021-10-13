Турция заявила об ответственности России и США за нападения курдов в Сирии

Анкара считает Москву и Вашингтон ответственными за то, что курдские формирования в Сирии совершают нападения на турецкие войска в этой ближневосточной стране. Россия и США не выполнили свои обязательства по зачистке севера Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит агентство Anadolu.

Он отметил усиление атак курдских формирований по турецким позициям в Сирии. Чавушоглу напомнил, что согласно трёхсторонним договорённостям, РФ и США удалят данные формирования от турецких границ минимум на 30 км. По его мнению, Москва и Вашингтон не сдержали свои слова.

В сложившейся ситуации Турции остаётся решить вопрос собственными силами и обеспечить безопасность, — сказал глава МИД Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» Анкары из-за последних «вылазок террористов» в Сирии. По его словам, его страна в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.

10 октября некие вооружённые формирования обстреляли колонну Вооружённых сил Турции у населённого пункта Мари в районе Азаза в провинции Алеппо. Выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был поражён бронеавтомобиль «Кирпи». В Турции обвинили в обстреле курдов, однако те отрицают свою причастность.