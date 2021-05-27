Турция заблокировала заявления НАТО о действиях против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f7c1893c-44da-4518-a2b7-e16d79bec2d9_660.jpg Фото: Jean-Luc FlÃ©Mal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция заблокировала заявление Североатлантического альянса, в котором говорилось о «практических действиях» в отношении Белоруссии после произошедшего с рейсом Ryanair. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала своё право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, — пишет газета​​​.

Официально Белоруссия сохранила партнёрство с Альянсом, уточняют источники.

В среду Североатлантический совет опубликовал заявление: члены НАТО призвали провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Белоруссия создают схожие проблемы и ведут себя одинаково по целому ряду вопросов.

Это две разные страны, однако мы видим у них очень похожие линии поведения, — сказал Столтенберг.

Он считает, что обе страны «нарушают базовые демократические права», а цель НАТО — адаптироваться к этому и научиться отвечать.