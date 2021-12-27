Глава МИД Турции выступил против военного конфликта России и Украины

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу надеется, что России и Украине удастся избежать вооружённого конфликта. В Анкаре также ожидают положительный результат от саммита Россия — НАТО, который должен помочь снизить напряженность в регионе, сообщает РИА Новости. Министр ранее отмечал, что, несмотря на обширные связи с Россией, Турция не планирует отказываться от близкого взаимодействия с Украиной.

Турция надеется на положительный результат переговоров России и НАТО по Украине, не хочет рассматривать возможность военного конфликта, — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции ранее сообщил, что «конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня». В ведомстве отметили рост напряжённости в отношениях РФ и НАТО, а также подчеркнули важность дипломатии для решения споров.

Глава турецкой Партии обновления Озтюрк Йылмаз ранее заявил, что участие Турции в войне на стороне Украины против России — нереалистичный сценарий.

По его словам, Турция имеет стратегические отношения с Россией, поэтому нападение Анкары исключено. При этом депутат не считает, что между Россией и Украиной начнётся военное противостояние.

Ранее стало известно, что саммит Россия — НАТО может пройти 12 января. Ожидается, что РФ на переговорах будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.