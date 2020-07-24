Турция всё ещё не предоставила ЮНЕСКО гарантий по собору Святой Софии

https://static.news.ru/photo/3aa8d5aa-cdc4-11ea-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Ozer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция до сих пор не предоставила Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) необходимых гарантий по сохранению собора Святой Софии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации. По её данным, ЮНЕСКО должна была получить эти гарантии в связи со сменой статуса собора с музея на мечеть.

Мы не получили в полном объёме необходимую информацию, — сообщили в пресс-службе.

В организации отметили, что один из важных пунктов, наряду с вопросом сохранения целостности конструкций и элементов внутреннего убранства, а также методов управления объектом, является вопрос о доступе в храм. В пресс-службе заверили, что ЮНЕСКО продолжит прикладывать все усилия для сбора как можно большего количества информации, касающейся обеспечения сохранности культурного объекта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 24 июля первый с 1934 года пятничный намаз начался в Айя-Софии в Стамбуле. В июле собор Святой Софии потерял статус музея и стал мечетью. Как передаёт корреспондент ТАСС с места событий, в самой Айя-Софии молится турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и другие политики страны. В районе возле собора собралось несколько сотен человек, чтобы присоединиться к намазу на улице.