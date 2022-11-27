Турция возобновила удары по территории Иракского Курдистана

Фото: Turkish Air Force - TUAF

Турецкие вооруженные силы возобновили удары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака, сообщает информационный портал SHAFAQ News. По его данным, в ночь на 27 ноября прошли артобстрелы районов, расположенных недалеко от города Эль-Амадия в иракской провинции Дахук. О возможных жертвах атаки информация не приводится.

Помимо этого, самолеты турецкой авиации провели два рейда, в ходе которых нанесли удары по регионам на севере провинции.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.

За день до этого турецкие военные самолеты вылетали с авиабазы в городе Диярбакыр и позже вернулись на базу, о чем сообщали местные СМИ. По их данным, ударам с воздуха поверглись районы Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака).