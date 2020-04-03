Турция со скандалом покинула виртуальную телеконференцию НАТО

Турция и Греция начали обвинять друг друга на прошедшей 2 апреля первой в истории НАТО виртуальной встрече глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил Афины в гибели мигрантов при столкновениях, которые произошли в марте в районе греко-турецкой границы.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ответ обвинил Анкару в том, что она «подрывает ценности НАТО».
После такого конфликта Чавушоглу покинул конференцию до её официального завершения генсеком Йенсом Столтенбергом.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании эпидемии коронавируса для ведения дезинформации. Дипломат заявил, что Москва представляет угрозу в районе Балтийского и Чёрного морей, на Украине и в Сирии и осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса.
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