Турция со скандалом покинула виртуальную телеконференцию НАТО

https://static.news.ru/photo/88282ca6-75bb-11ea-8873-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Турция и Греция начали обвинять друг друга на прошедшей 2 апреля первой в истории НАТО виртуальной встрече глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил Афины в гибели мигрантов при столкновениях, которые произошли в марте в районе греко-турецкой границы.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ответ обвинил Анкару в том, что она «подрывает ценности НАТО».

После такого конфликта Чавушоглу покинул конференцию до её официального завершения генсеком Йенсом Столтенбергом.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании эпидемии коронавируса для ведения дезинформации. Дипломат заявил, что Москва представляет угрозу в районе Балтийского и Чёрного морей, на Украине и в Сирии и осуществляет дезинформационную кампанию, используя текущую пандемию нового коронавируса.