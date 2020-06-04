Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение

Турция объявила о планах возобновить авиасообщения с несколькими десятками стран. Полёты начнутся с 10 июня, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
По его словам, первые рейсы будут осуществлены в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра,
В планах — возобновить рейсы в 40 государств.
Международное и внутреннее авиасообщение было прервано в Турции в конце марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Внутренние перелёты возобновлены 1 июня.
Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.
Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Как писал NEWS.ru, возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.
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