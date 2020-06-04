Турция с 10 июня возобновит международное авиасообщение

https://static.news.ru/photo/c6e9d4fa-a674-11ea-a765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция объявила о планах возобновить авиасообщения с несколькими десятками стран. Полёты начнутся с 10 июня, сообщил министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, первые рейсы будут осуществлены в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн и самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра, передаёт ТАСС. На первом этапе Анкара достигла предварительного соглашения о возобновлении авиасообщения с 15 странами, среди них — Австрия, Литва, Сербия, Казахстан, Белоруссия, ОАЭ, Молдавия, Узбекистан, Украина, Италия и ряд других.

В планах — возобновить рейсы в 40 государств.

Международное и внутреннее авиасообщение было прервано в Турции в конце марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Внутренние перелёты возобновлены 1 июня.

Авиасообщение с Россией может быть восстановлено с середины июля, полагают турецкие власти.

Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Как писал NEWS.ru, возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.