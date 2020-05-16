Турция разрешила въезд в страну россиянам для лечения

Власти Турции разрешили гражданам России и ряда других стран въезд в стране для лечения в медучреждениях. Решение было принято в рамках ослабления карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.
Въезд в Турцию также разрешён гражданам Азербайджана, Узбекистана, Украины, Казахстана, Молдавии, Туркмении, Грузии, Германии, Великобритании, Греции, Джибути, Ирака, Катара, Киргизии, Ливии и Нидерландов, сообщает агентство Anadolu.
Однако пересекать границу с Турцией имеют право лишь пациенты с отрицательными результатами теста на COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, Минтранс РФ сообщил о переговорах между Россией и Турцией. Стороны договорились о взаимном снятии ряда ограничений.
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