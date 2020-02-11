Фото: Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция не стала патрулировать сирийскую границу совместно с российскими военными. Военная полиция продолжила обход по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка.

Российские военные действовали в одностороннем порядке. Подразделения прошли по заранее намеченным пунктам, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

Воздушное патрулирование провела армейская авиация. Мероприятия прошли без происшествий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный пост Турции в Тафтаназе. По предварительным данным, погибли пять военнослужащих Турции, сообщают представители Анкары.

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