Турция не стала патрулировать сирийскую границу совместно с российскими военными. Военная полиция продолжила обход по нескольким маршрутам в провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка.
Российские военные действовали в одностороннем порядке. Подразделения прошли по заранее намеченным пунктам,
Воздушное патрулирование провела армейская авиация. Мероприятия прошли без происшествий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственные войска Сирии обстреляли наблюдательный пост Турции в Тафтаназе. По предварительным данным, погибли пять военнослужащих Турции, сообщают представители Анкары.
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