Фото: Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китаянка, прилетевшая рейсом «Аэрофлота» на Кипр, не больна коронавирусом. Об этом сообщает местный Минздрав, ссылаясь на проведённые анализы.

Гражданка Китая действительно заболела, но это не имеет отношения к атипичной пневмонии. Её состояние уже улучшилось, но всё равно она останется в больнице общего профиля в Никосии для профилактики, сообщает...