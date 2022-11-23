Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230

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Турция передала Украине реактивные системы залпового огня TLRG-230, сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. По его данным, РЗСО уже применяются в бою. Точное количество переданных пусковых установок и снарядов к ним не называется.

Турция передала на нужды ВСУ 230-мм РСЗО TLRG-230 вместе с управляемыми боеприпасами к ним. Точное количество снарядов и пусковых установок неизвестно, — указано в сообщении.

В августе стало известно, что на Украине приступили к строительству фабрики по производству турецких БПЛА Bayraktar. Наряду с этим в стране начали возводить исследовательский центр и центр передового производства. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что это займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.

Позднее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский наградил генерального директора Baykar орденом «За заслуги» I степени. Глава государства поблагодарил Байрактара и народ Турции за поставки БПЛА, а также подарил ему вышиванку с изображением дрона. Он также обсудил с Байрактаром дальнейшее сотрудничество, детали строительства фабрики Baykar на Украине и производство новой продукции с использованием украинских компонентов.