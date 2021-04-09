Турция отсрочила закупку вертолётов у Италии после критики Эрдогана

Власти Турции приостановили сделку о закупке у итальянского военно-промышленного консорциума Leonardo (бывшая Finmeccanica) тренировочных вертолётов для своих ВВС после заявлений премьера Италии Марио Драги о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане.
Соответствующий контракт на сумму €70 млн планировалось подписать на днях. Сделка, подразумевающая замену старых вертолётов Agusta-Bell 206 на AW169, могла принести Италии до €150 млн.
По данным газеты
В четверг, 8 апреля, Драги раскритиковал Эрдогана за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и в этом контексте заявил, что он диктатор. Затем посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции. Ряд турецких министров осудили высказывания Драги.
Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счёл несправедливыми претензии к республике после инцидента со стульями на переговорах лидера государства Реджепа Эрдогана с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. По словам Чавушоглу, протокол мероприятия согласовали с Брюсселем.