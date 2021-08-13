Турция отказалась от активной политики в Средней Азии из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за возможных попыток России «заблокировать» политические инициативы Анкары. Как сообщает Lenta.ru, об этом заявил сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности, эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз.

По словам эксперта, после развала СССР турецкие власти активно вкладывали свои усилия в формирование выгодных для них связей. Например, в бывших советских республиках строили школы, детские сады, мечети, культурные центры, дома престарелых. Однако, как заявил Йылдыз, подобные действия вызвали недовольство у официальной Москвы.

Причина, по которой Турция снизила активность в Центральной Азии, — её нежелание «бросать вызов» Москве. По крайней мере, турецкие власти не будут делать этого без помощи стран НАТО, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации договорённостей в торгово-промышленной, энергетической и других сферах.