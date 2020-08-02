Турция оставит цены для туристов на уровне прошлого года

https://static.news.ru/photo/487ce82a-d462-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Турция сохранит цены для туристов на уровне 2019 года. Об этом заявил глава Федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр.

Текущие цены прописаны в контрактах с туроператорами, которые были заключены в прошлом году, и они по-прежнему действуют. Чорабатыр пообещал, что цены не будут повышаться, даже если отели увеличивают расходы с связи с мерами по предупреждению коронавируса.

Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов, — заверил глава Федерации отельеров в интервью РИА Новости.

Он заверил, что Турция оказывает поддержку отраслям, пострадавшим от коронавируса. Но при этом воздержался от прогнозов по числу россиян, которые приедут на отдых в этом году.

Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе, — сказал Чорабатыр.

В Турции в течение последних суток выявлено порядка 1000 новых случаев заражения инфекцией. Всего в стране заразились более 230 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines, а также Pegasus начнут летать в Турцию с 1 августа. С 10 августа полёты в страну возобновят ещё семь авиакомпаний, следует из сообщения Росавиации.