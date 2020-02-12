https://static.news.ru/photo/dae8d216-4dd3-11ea-b6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/ dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов.

В итоге, считает Эрдоган, погибают и турецкие военные.

Турция не может наблюдать за этой ситуацией, — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Турецкий президент отметил, что его войска намерены вытеснить сирийские за пределы наблюдательных пунктов до конца февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция перебросила на границу с Сирией реактивные системы залпового огня (РСЗО). Колонна техники прибыла в район Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.