Турция не собирается приостанавливать авиасообщение из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e0d9b55c-3548-11eb-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавирусной инфекции и рост заболеваемости не требуют приостановки авиасообщения в Турции. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.

В Минздраве страны, напомним, отмечают, что в ряде регионов распространение инфекции достигло третьего пика. В последние недели неоднократно обновлялись антирекорды по приросту заражений и смертности. В связи с этим президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении новых ограничительных мер. В частности, вводится комендантский час, приостанавливается работа спортзалов, бассейнов, бань и саун.

Эрсой поясняет, что комендантский час не станет проблемой для тех, чей рейс выпадает на этот период. Главное — иметь на руках авиабилет.

О приостановке авиасообщения речи не идёт. <...> Если ваш рейс выпадает на время, когда в стране действует комендантский час, достаточно иметь при себе билет, никаких проблем не будет, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которые турецкие власти ввели на территории страны с 1 декабря, не затронут организованных туристов из России, планирующих отметить в Турции Новый год. Тем не менее Альянс туристических агентств призывает при выборе тура заранее уточнять, будет ли организован праздник в новогоднюю ночь в конкретном отеле.