В Турции назвали ложью американские обвинения Эрдогана в антисемитизме

https://static.news.ru/photo/1545904c-b891-11eb-9816-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) ответила на обвинения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитизме со стороны Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь политического объединения Омер Челик в Twitter назвал заявления американской стороны неразумным и неправильным подходом.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции.

ABD DÄ±ÅiÅleri BakanlÄ±ÄÄ±'nÄ±n Sn CumhurbaÅkanÄ±mÄ±zÄ± hedef almasÄ±nÄ± Åiddetle kÄ±nÄ±yoruz. CumhurbaÅkanÄ±mÄ±zÄ± anti-semitizmle suÃ§lamak mantÄ±ksÄ±z ve doÄru olmayan bir yaklaÅÄ±mdÄ±r. Bu CumhurbaÅkanÄ±mÄ±z hakkÄ±nda sÃ¶ylenmiÅ bir yalandÄ±r. — Ãmer Ãelik (@omerrcelik) May 19, 2021

Официальная Анкара ответила осуждением. На этот раз оно было адресовано Госдепартаменту США. Челик подчеркнул, что всё сказанное об Эрдогане является ложью.

Наш президент выступил с очень решительными призывами против антисемитизма — и продолжает это делать. Он ставит антисемитизм и исламофобию во главу преступлений, совершённых на почве ненависти, с которыми необходимо бороться, — говорится в сообщении турецкой правящей партии.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене. Он заявил, что проклинает австрийское правительство. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором, отметил президент Турции.