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В Турции назвали ложью американские обвинения Эрдогана в антисемитизме

13:41, 19 мая 2021
Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) ответила на обвинения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитизме со стороны Соединённых Штатов Америки. Пресс-секретарь политического объединения Омер Челик в Twitter назвал заявления американской стороны неразумным и неправильным подходом.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции.

Официальная Анкара ответила осуждением. На этот раз оно было адресовано Госдепартаменту США. Челик подчеркнул, что всё сказанное об Эрдогане является ложью.

Наш президент выступил с очень решительными призывами против антисемитизма — и продолжает это делать. Он ставит антисемитизм и исламофобию во главу преступлений, совершённых на почве ненависти, с которыми необходимо бороться, — говорится в сообщении турецкой правящей партии.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене. Он заявил, что проклинает австрийское правительство. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором, отметил президент Турции.

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