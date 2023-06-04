Турция начала развертывание батальона коммандос в Косово

Фото: Shutterstock

Турция начала развертывание батальона сил специального назначения в Косово, направленного по запросу НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны. Батальон коммандос, входящий в состав 65-й мотострелковой бригады турецкой армии, после обострения ситуации в регионе был приписан к составу натовских сил KFOR.

Батальон коммандос <...> приступил к развертыванию в Косово, — сообщило МО Турции.

Ранее в Анкаре заявили, что батальон сил спецназа 4-5 июня направят в Косово для развертывания в качестве резервного подразделения сил НАТО. Турецких пехотинцев должны перевести в казармы «Султан Мурат».

Ситуация на севере Косово и Метохии обострилась 26 мая, когда косовский спецназ занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики пытались обеспечить начало работы новых мэров, избранных по итогам выборов, которые были бойкотированы сербами. 29 мая перед зданиями администраций собрались тысячи людей, потребовавших отвести спецназ и отозвать новоизбранных косоварских чиновников. В Звенчане мирное поначалу собрание переросло в столкновения с натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, также для разгона толпы применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате стычек пострадали около 50 участников акции, в НАТО заявили о ранении 30 бойцов KFOR.

30 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Косово дополнительно направят около 700 силовиков. Кроме того, он подтвердил подготовку еще одного батальона на случай необходимости.