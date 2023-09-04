Эрдоган заявил, что готов стать посредником в переговорах России и Украины

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов взять на себя посредническую роль в переговорах РФ и Украины. Глава государства изъявил соответствующее желание на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча глав государств проходит в сочинском санатории «Русь».

Путин в свою очередь добавил, что Эрдоган всегда уделял большое внимание урегулированию украинского конфликта. При его посредничестве уже был достигнут ряд договоренностей и согласованы проекты документов, напомнил президент. Однако, по его словам, Украина выбросила все это на свалку, поэтому какие-либо новые инициативы по переговорам российская сторона пока не воспринимает.

Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам беседы Эрдогана и Путина подписание каких-либо документов не планируется. Он также добавил, что первая часть переговоров оказалась конструктивной, прошла сверка часов по всем направлениям.

Турецкий политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре заявил, что Эрдоган является лучшим кандидатом на роль посредника в российско-украинских переговорах. По его словам, политик способен сыграть существенную роль в урегулировании конфликта. Именно при нем удалось добиться конкретных результатов по зерновой сделке и обмену пленными, добавил политолог.