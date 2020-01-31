https://static.news.ru/photo/fd25225c-4406-11ea-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Турция активно обсуждает с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) строительство военной базы рядом с Триполи.

По словам источников в военных кругах, на базе планируется разместить спецназ и подразделения турецких ВВС, а также обустроить взлётно-посадочную полосу и пункт связи.

Также они утверждают, что ПНС ведёт переговоры с Анкарой по поводу приобретения турецких военных самолётов и беспилотников, передаёт Al Arabiya.

Ранее NEWS.ru писал, что боевые корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в порту ливийской столицы Триполи, которую контролирует ПНС. У берегов Ливии заметили не менее двух фрегатов, корабли сопровождения и вертолёты турецкой армии.