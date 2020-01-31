Турция активно обсуждает с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) строительство военной базы рядом с Триполи.
По словам источников в военных кругах, на базе планируется разместить спецназ и подразделения турецких ВВС, а также обустроить взлётно-посадочную полосу и пункт связи.
Также они утверждают, что ПНС ведёт переговоры с Анкарой по поводу приобретения турецких военных самолётов и беспилотников,
Ранее NEWS.ru писал, что боевые корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в порту ливийской столицы Триполи, которую контролирует ПНС. У берегов Ливии заметили не менее двух фрегатов, корабли сопровождения и вертолёты турецкой армии.
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