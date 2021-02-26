Турчинов заявил о финансировании России Украиной

https://static.news.ru/photo/da179192-788e-11eb-b530-96000091f725_660.jpg Александр Турчинов Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил официальный Киев в финансировании Москвы. По его словам, это происходит, когда власти страны закупают у России энергоресурсы.

Есть важная составляющая гибридной войны — энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора, — отметил Турчинов в эфире телеканала «Еспрессо».

Он задался вопросом, почему власти боролись с атомной энергетикой и разрушали украинскую энергетику. Политик добавил, что нынешней зимой власти «держат энергетический баланс за счёт перетока электроэнергии из Белоруссии и России».

Экс-секретарь Совбеза Украины назвал опасной ситуацию, при которой за счёт «украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан», постоянно финансируется страна-агрессор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по сравнению с временами президентства Петра Порошенко вооружённые силы Украины сейчас находятся в гораздо более слабом состоянии. Об этом заявил Александр Турчинов. Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.