Тунис попросил помощи у России в борьбе с COVID-19

Тунис обратился к России с просьбой о помощи. Об этом сообщил посол этой страны в РФ Тарак Бен Салем.
Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики, — приводит его слова РИА Новости.
По словам дипломата, в стране не хватает респираторов, масок и медицинского оборудования для государственных клиник.
Ранее самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Боснию и Герцеговину. Помощь в борьбе с распространением коронавируса оказывается согласно двусторонним договорённостям по запросу властей балканского государства, писал NEWS.ru.