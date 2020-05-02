Тунис попросил помощи у России в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e3cf352-8c49-11ea-91d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тунис обратился к России с просьбой о помощи. Об этом сообщил посол этой страны в РФ Тарак Бен Салем.

Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики, — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, в стране не хватает респираторов, масок и медицинского оборудования для государственных клиник.

Ранее самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Боснию и Герцеговину. Помощь в борьбе с распространением коронавируса оказывается согласно двусторонним договорённостям по запросу властей балканского государства, писал NEWS.ru.