Россия направила самолёт с помощью в Боснию и Герцеговину

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Украина не станет исполнять решение ВТО по спору об энергокорректировках, которое вынесено в пользу России. Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, уже принимались подобные решения, в частности по долгу Украины в $3 млрд, которые Киевом игнорировались, сообщает НСН. Здесь будет то же самое. Просто сейчас такая ситуация, что...