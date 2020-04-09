Россия направила самолёт с помощью в Боснию и Герцеговину

Самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военными специалистами, специальной техникой и медицинским имуществом прибыл в Боснию и Герцеговину. Помощь в борьбе с распространением коронавируса будет оказана Республике Сербской.
Транспорт в аэропорту «Баня-Лука» встречала глава региона Желька Цвиянович,
Важно отметить, что помощь прибыла очень быстро. Это подтверждение наших хороших отношений и взаимопонимания, — отметила Цвиянович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны Сербии продемонстрировало кадры работы российских военных специалистов, которые прибыли в страну для борьбы с пандемией коронавируса. На данный момент специалисты из России занимаются дезинфекцией различных объектов. Уже проделана работа на 65 тысячах квадратных метрах.
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