В Сербии показали кадры работы российских военных специалистов

https://static.news.ru/photo/a3ab9160-7779-11ea-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Сербии продемонстрировало кадры работы российских военных специалистов, которые отправились в страну для борьбы с пандемией коронавируса.

На данный момент специалисты из России занимаются дезинфекцией объектов в стране. Уже проделана работа на 65 тысячах квадратных метров. На кадрах видеоролика, который сербские власти запустили по ТВ, российские военные выезжают из Военно-медицинской академии в Белграде в направлении городских больниц.

По данным на 5 апреля 2020 года, в Сербии от коронавируса скончались более 50 человек. Общее число больных составило 1908.