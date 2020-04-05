В Сербии показали кадры работы российских военных специалистов

Минобороны Сербии продемонстрировало кадры работы российских военных специалистов, которые отправились в страну для борьбы с пандемией коронавируса.
На данный момент специалисты из России занимаются дезинфекцией объектов в стране. Уже проделана работа на 65 тысячах квадратных метров. На кадрах видеоролика, который сербские власти запустили по ТВ, российские военные выезжают из Военно-медицинской академии в Белграде в направлении городских больниц.
По данным на 5 апреля 2020 года, в Сербии от коронавируса скончались более 50 человек. Общее число больных составило 1908.
Как сообщал NEWS.ru, из-за пандемии Россия
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