Президент Украины Владимир Зеленский в условиях отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и его предшественник на этом посту Пётр Порошенко. Такое мнение в статье для издания «Главред» выразил украинский политолог Виктор Таран.

Он отметил , что слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основания, поскольку Зеленскому надо поменять главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей.

Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь, — считает Таран.

Он добавил, что Зеленскому требуются реальные успехи в экономике, иначе он рискует, как и Порошенко, проиграть выборы главы государства. При этом нет нужды обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост премьера, поскольку решения принимаются только в офисе президента Украины.

И единственный ключевой фактор, который играет роль — персональные связи с Зеленским, — подчеркнул Таран.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по уничтожению страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что данный «план» составлен ещё до прихода Зеленского к власти, а сейчас началась реализация задуманного с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.