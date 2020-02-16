https://static.news.ru/photo/9c1e76d0-50c1-11ea-903e-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Westerdam Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая группа россиян в составе трёх человек, прибывшие в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, вылетели в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в российском посольстве в Пномпене.

Там уточнили, что группа отправилась на родину поздно вечером 15 февраля по местному времени.

Сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи, — сказано в сообщении дипмиссии.

Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в местном порту Сиануквиль утром 14 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что на борту находились три жительницы Санкт-Петербурга и семья из Москвы в составе четырёх человек. Все расходы по возвращению туристов в Россию оплатит оператор лайнера.