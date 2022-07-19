Тринадцать человек погибли во время бунта заключённых в тюрьме Эквадора El Universo: тринадцать человек погибли во время бунта заключённых в тюрьме Эквадора

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Тюрьма

По меньшей мере 13 заключённых погибли в результате столкновений, произошедших в тюрьме в городе Санто-Доминго провинции Санто-де-лас-Тсачилас на северо-западе Эквадора. Об этом сообщает газета El Universo. Ещё двое заключённых получили ранения.

Столкновения в тюрьме Бельявиста привели к гибели 13 заключённых, ещё двое были ранены, — говорится в сообщении СМИ.

В службе, занимающейся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями уточнили, что контроль над тюрьмой номер один Санто-Доминго восстановлен при помощи полиции и вооружённых сил страны. По имеющимся данным, причиной инцидента стала драка внутри тюрьмы.

Прокуратура Эквадора начала расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что заключённые в херсонском СИЗО подняли бунт и попытались сбежать в город, однако российские силовики и украинские сотрудники изолятора подавили беспорядки и вернули несостоявшихся беглецов в камеры.