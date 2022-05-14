В СИЗО Херсона вспыхнул бунт Военная полиция России и украинские сотрудники подавили бунт в СИЗО Херсона

Заключённые в херсонском СИЗО подняли бунт и попытались сбежать в город, однако российские силовики и украинские сотрудники изолятора подавили беспорядки и вернули несостоявшихся беглецов в камеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Инцидент произошёл 11 мая, сейчас обстановка в изоляторе стабильная, а следователи пытаются выяснить, при каких обстоятельствах заключённым удалось покинуть камеры.

В среду заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации, — сообщили в ведомстве.

Всего в следственном изоляторе перешедшего под контроль ВС РФ Херсона содержится 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления и 13 человек, приговоренных к пожизненному сроку.