Жертвами лесного пожара в Анталье стали три человека

Число погибших в результате лесного пожара в провинции Анталья выросло до трёх. Об этом в Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
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Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы
Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района. Выясняется причина пожара.