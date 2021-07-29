Жертвами лесного пожара в Анталье стали три человека

Число погибших в результате лесного пожара в провинции Анталья выросло до трёх. Об этом в Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Он отметил , что борьба с лесными пожарами продолжается. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), из-за пожара в Манавгате пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания были задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.

Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории. Из-за чрезвычайной ситуации местные власти приняли решение эвакуировать четыре района. Выясняется причина пожара.