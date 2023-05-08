Три человека погибли при падении истребителя на жилой дом в Индии

Фото: Соцсети

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии рухнул на жилой дом в штате Раджастхан, сообщает телеканал NDTV. В результате три человека погибли и еще трое пострадали. В районе крушения проводится спасательная операция.

Авиакатастрофа произошла вблизи города Суратгарх, где находится авиабаза. МиГ-21 совершал плановый тренировочный полет. Предполагается, что причиной крушения истребителя стала техническая неипсравность.

Пилот столкнулся с аварийной ситуацией на борту, после чего он попытался восстановить воздушное судно в соответствии с существующими процедурами. Не сумев этого сделать, он катапультировался, — цитирует канал сообщение ВВС.

При приземлении пилот получил незначительные травмы. Для его эвакуации был вызван вертолет.

В полиции уточнили, что все три жертвы катастрофы – женщины. Там отметили, что пилот истребителя сделал все возможное, чтобы не допустить падения самолета в центре населенного пункта.

В конце апреля в Мурманской области разбился истребитель МиГ-31. Крушение произошло в 10 километрах от Мончегорска. В ходе выполнения планового полета у истребителя загорелся один из двигателей. В Минобороны России сообщили, что самолет разбился в безлюдном месте, пилоты успели катапультироваться и не пострадали.