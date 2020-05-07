Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора получил согласие своего российского коллеги Владимира Путина на поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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Ранее факт разговора Путина и Трампа подтвердили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что в беседе прозвучало предложение американской стороны направить в РФ груз с медицинской техникой.
6 мая в больницах России 1133 пациента с коронавирусом были подключены к аппаратам ИВЛ. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передавал NEWS.ru.
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