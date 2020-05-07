Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

https://static.news.ru/photo/319380bc-909a-11ea-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора получил согласие своего российского коллеги Владимира Путина на поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сообщает агентство Reuters. Bloomberg также пишет о разговоре двух лидеров и отмечает, что в администрации Трампа беседу оценили в положительном ключе, однако не упоминает ничего об аппаратах ИВЛ.

Ранее факт разговора Путина и Трампа подтвердили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что в беседе прозвучало предложение американской стороны направить в РФ груз с медицинской техникой.

6 мая в больницах России 1133 пациента с коронавирусом были подключены к аппаратам ИВЛ. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передавал NEWS.ru.