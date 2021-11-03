Трамп заявил о возможности намеренного убийства Алеком Болдуином оператора

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о возможности преднамеренного убийства киноактёром Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина».

Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил, — отметил Трамп во время Christ Stigall Show.

Трагедия произошла 22 октября. Актёр Алек Болдуин репетировал сцену, в которой нужно резко выхватить пистолет из кобуры, как это традиционно показывается в вестернах. Как рассказал режиссёр Джоэл Соуса, он смотрел поверх плеча оператора, когда услышал «звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок». Пуля попала Галине Хатчинс в живот, а режиссёру — в плечо. В результате ранения оператор скончалась. Алек Болдуин и съёмочная группа сотрудничают со следствием, производство картины приостановлено.

До этого инцидента на протяжении всего срока пребывания Дональда Трампа на посту президента США Алек Болдуин нещадно пародировал Трампа в телешоу Saturday Night Live, вызывая восторг у сторонников демократов. Дело дошло до того, что Трамп потребовал закрыть телешоу, но это лишь дало Болдуину повод для новых порций шуток.

Ранее стало известно, что прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс сообщила о готовящемся уголовном обвинении, однако в отношении кого оно будет, пока неизвестно. На съёмочной площадке, где произошёл трагический инцидент, было найдено много оружия. Часть его была заряжена боевыми патронами.