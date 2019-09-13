Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Однако при этом он «желает обширных договоренностей».
Глава Белого дома также отметил, что его больше устроит «полная сделка», сообщает
По словам Трампа, временные договорённости в рамках торговой войны он готов обсуждать, поскольку это может помочь разрядить обстановку и «снять взаимные ввозные пошлины».
Ранее News.ru сообщал, что администрация Дональда Трампа обсуждала договор между Вашингтоном и Пекином, который бы перенёс или даже отменил ряд пошлин на китайские товары. Условием соглашения предлагались обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки со стороны Поднебесной. Советники лидера дискутировали по поводу документа во время подготовки к двум раундам переговоров с коллегами из Азии.