https://static.news.ru/photo/322eea5c-d5b0-11e9-a4a7-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР. Однако при этом он «желает обширных договоренностей».

Глава Белого дома также отметил, что его больше устроит «полная сделка», сообщает Reuters .

По словам Трампа, временные договорённости в рамках торговой войны он готов обсуждать, поскольку это может помочь разрядить обстановку и «снять взаимные ввозные пошлины».

Ранее News.ru сообщал, что администрация Дональда Трампа обсуждала договор между Вашингтоном и Пекином, который бы перенёс или даже отменил ряд пошлин на китайские товары. Условием соглашения предлагались обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки со стороны Поднебесной. Советники лидера дискутировали по поводу документа во время подготовки к двум раундам переговоров с коллегами из Азии.