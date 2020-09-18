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Трамп заявил, что обязан «без промедления» назначить судью Верховного суда

17:48, 19 сентября 2020
Рут Бейдер Гинзбург Рут Бейдер Гинзбург Фото: Amber Kraft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан назначить судью Верховного суда «без промедления» после смерти Рут Бейдер Гинзбург. Она скончалась от рака в возрасте 86 лет, заявляя перед смертью, что желает дожить до выборов, чтобы вопрос о том, кто заменит её в судейском кресле, решал уже другой президент.

Мы оказались на этих сильных и важных должностях, чтобы принимать решения для народа, который с гордостью нас избрал. Наиболее важный из этих вопросов, как считается уже давно, — это избрание судей Верховного суда США. У нас есть обязанность это сделать, без промедления, — написал Трамп, очевидно, имея в виду себя и сенаторов, которые должны одобрить назначение нового судьи.

Гинзбург была одним из символов американского феминизма и провела значительную часть карьеры в качестве правозащитницы, занимаясь защитой гендерного равенства и прав женщин. Она была назначена в Верховный суд в 1993 году бывшим президентом Биллом Клинтоном и была старейшим судьёй, проработав на должности более 27 лет.

В состав Верховного суда США входит девять судей, один из которых является председателем. Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции. Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно.

Если Трамп назначит преемника Гинзбург, а сенат его утвердит, то в Верховном суде большинство назначенцев республиканских президентов (их станет шесть).

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на должность судьи Верховного суда в ближайшие дни. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.

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