Трамп заявил, что обязан «без промедления» назначить судью Верховного суда

https://static.news.ru/photo/33631b82-fa8a-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg Рут Бейдер Гинзбург Фото: Amber Kraft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан назначить судью Верховного суда «без промедления» после смерти Рут Бейдер Гинзбург. Она скончалась от рака в возрасте 86 лет, заявляя перед смертью, что желает дожить до выборов, чтобы вопрос о том, кто заменит её в судейском кресле, решал уже другой президент.

Мы оказались на этих сильных и важных должностях, чтобы принимать решения для народа, который с гордостью нас избрал. Наиболее важный из этих вопросов, как считается уже давно, — это избрание судей Верховного суда США. У нас есть обязанность это сделать, без промедления, — написал Трамп, очевидно, имея в виду себя и сенаторов, которые должны одобрить назначение нового судьи.

. @GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Гинзбург была одним из символов американского феминизма и провела значительную часть карьеры в качестве правозащитницы, занимаясь защитой гендерного равенства и прав женщин. Она была назначена в Верховный суд в 1993 году бывшим президентом Биллом Клинтоном и была старейшим судьёй, проработав на должности более 27 лет.

В состав Верховного суда США входит девять судей, один из которых является председателем. Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции. Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно.

Если Трамп назначит преемника Гинзбург, а сенат его утвердит, то в Верховном суде большинство назначенцев республиканских президентов (их станет шесть).

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на должность судьи Верховного суда в ближайшие дни. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.