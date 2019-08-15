Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Крупнейший в мире остров принадлежит Дании.
Трамп интересовался у советников ресурсами острова и его геополитическим значением. Об этом сообщает газета
Гренландия заинтересовала американского лидера возможностью расширить военное присутствие США в Арктике.
Ранее News.ru сообщал, что бурю эмоций в Москве 14 августа вызвали несколько заявлений президента США Дональда Трампа. Он в очередной раз открыто наехал на китайцев. Даже заверил американцев, что в Пекине их считают глупыми. О русских на этот раз не сказал ни слова. Но российских политиков этот нюанс не остановил. Трампу в очередной раз всыпали по первое число.