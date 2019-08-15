https://static.news.ru/photo/4eaaf20e-bfb5-11e9-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Крупнейший в мире остров принадлежит Дании.

Трамп интересовался у советников ресурсами острова и его геополитическим значением. Об этом сообщает газета Wall Street Journal .

Гренландия заинтересовала американского лидера возможностью расширить военное присутствие США в Арктике.

Ранее News.ru сообщал, что бурю эмоций в Москве 14 августа вызвали несколько заявлений президента США Дональда Трампа. Он в очередной раз открыто наехал на китайцев. Даже заверил американцев, что в Пекине их считают глупыми. О русских на этот раз не сказал ни слова. Но российских политиков этот нюанс не остановил. Трампу в очередной раз всыпали по первое число.