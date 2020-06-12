Трамп: военные США больше не будут «решать чужие конфликты»

https://static.news.ru/photo/90ce59d2-ad94-11ea-91e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и «решать чужие конфликты». С такой речью он выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк.

Мы заканчиваем эру бесконечных войн. Мы не полицейские этого мира, — сказал американский президент.

Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».

Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда не будем колебаться, — заключил Трамп.

С 1940-х годов Соединённые Штаты принимали участие во множестве вооружённых конфликтов и военных переворотов во всём мире, среди которых переворот в Иране в 1953 году, операция в заливе Свиней на Кубе в 1961 году, войны в Югославии, Афганистане и Ираке.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.