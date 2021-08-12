Трамп посчитал бюджетную политику Байдена «планом уничтожения США»

Предложения нынешнего лидера Белого дома Джо Байдена по бюджету и развитию инфраструктуры являются «планом уничтожения Америки», убеждён бывший президент США Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Политик вновь нашёл повод для критики Байдена. Он считает, что его законодательная инициатива стала атакой на американский народ и американскую мечту.

Пока вы все спали, радикально настроенные демократы продвинули план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки на сумму $3,5 триллиона, — возмутился Трамп.

Он уверен, что вскоре в стране поднимутся налоги и взлетят вверх цены на многие повседневные товары. Политик призвал жителей США очнуться и посмотреть, что «Америку грабят при свете дня».

Ранее Байден выразил надежду, что конгресс одобрит его план по развитию инфраструктуры страны. Он требует выделения $3,5 трлн. Сенаторы уже одобрили его первую часть на $1 трлн. 78-летний политик добавил, что власти готовы сделать большие инвестиции для строительства будущего, чтобы превосходить конкурентов во всём мире.