Байден захотел получить от Конгресса США $3,5 трлн

Глава Белого дома Джо Байден убеждён, что конгресс одобрит план по развитию инфраструктуры страны на $3,5 трлн. Политик надеется, что документ будет принят либо целиком, либо будет принята его значительная часть. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили у американского президента, верит ли он в то, что законодатели одобрят хотя бы часть его инициативы. Байден ответил, что остаётся оптимистом по этому вопросу.

Я думаю, мы сможем получить значительную часть, если не всё, — сказал глава государства.

Верхняя палата конгресса утвердила план развития инфраструктуры страны. Он был согласован Белым домом и группой сенаторов Республиканской и Демократической партий в объёме более $1 трлн. Также политики должны рассмотреть вторую часть плана по улучшению американской инфраструктуры. Этот пакет включает основные приоритеты демократов.

Байден положительно оценил решение сенаторов по принятию первой части масштабного плана. Он подчеркнул, что власти готовы сделать большие инвестиции для строительства будущего и чтобы превосходить конкурентов во всём мире.

Ранее американский президент заблудился на входе в Белый дом. Его снова подвергли критике в социальных сетях. Политик проигнорировал указания агента безопасности и прошёл не по нужному маршруту к входу в здание. Этот случай шокировал пользователей соцсетей, которые начали предполагать о возможных болезнях Байдена.