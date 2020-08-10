Трамп отреагировал на санкции КНР против США

https://static.news.ru/photo/3cb6c980-db5f-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ответил на санкции Пекина. В Китае ранее рассказали об ответных мерах по санкциям за Гонконг, сообщив о включении в чёрный список 11 американских официальных лиц.

Хозяин Белого дома на пресс-конференции прокомментировал эту новость тремя словами, сообщает РИА Новости.

Мы уже ответили, — сказал Трамп, не уточнив детали.

Госсекретарь США Майк Помпео 10 августа пообещал, что Вашингтон поможет Коммунистической партии Китая понять: не бывает такого, чтобы Дональд Трамп «не отвечал на действия против Америки или американцев».

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти приняли решение ввести санкции в отношении ряда американских официальных лиц в ответ на ограничения по Гонконгу. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, в список попали в том числе сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.