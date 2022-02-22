Трамп назвал военную операцию РФ на Украине «очень печальным событием»

Фото: Trump White House Archived/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский по итога экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Украинский лидер сообщил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам страны. Во многих городах были слышны взрывы. Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем,...