Трамп назвал военную операцию РФ на Украине «очень печальным событием»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:29, 24 февраля 2022
Дональд ТрампФото: Trump White House Archived/flickr.com
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Москвы в Донбассе является «очень печальным событием» для всего мира. Такая атака никогда не должна была произойти, отметил он в эфире телеканала Fox News.
Этого не должно было никогда произойти. Этого не произошло бы при моей администрации, — считает Трамп.
Он пояснил, что в ходе данной операции «будут напрасно убиты» многие люди.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин, признавший ДНР и ЛНР, объявил большую часть Украины независимой. Это очень разумное и гениальное решение, подчеркнул Дональд Трамп. Путин собирается стать миротворцем, и это самая крупная миротворческая сила, отметил он. США могли бы использовать её на южной границе, добавил Трамп.